موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

في بعض الأحيان تنطوي الأمور السيئة على خير كثير، وهذا ما حدث مع موظف فقد وظيفته التي عمل بها لمدة 20 عاما، ليربح بعدها بيوم واحد مبلغ ربع مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مواطنا يدعى إريك أبوت فقد وظيفته التي عمل بها لمدة 20 عامًا، واعتقد أن حياته على وشك الدمار لكن الأقدار أرسلت رسالة مختلفة تمامًاوحين استيقظ صباح اليوم التالي وجد رسالة بريد إلكتروني تنتظره، وبمجرد تفقدها تبين له فوزه بجائزة يانصيب ضخمة.

ونقلت صحيفة الديلي ستار عن إريك أبوت قوله: «استيقظت نحو الساعة 5 صباحًا وقررت التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي. لقد صدمت عندما صادفت رسالة بريد إلكتروني من اليانصيب تقول إنني فزت في إحدى جولات الفرصة الثانية "من السحب"».

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وتابع إريك: "اعتقدت على الفور أنها عملية احتيال، لذا تحققت من موقع اليانصيب الرسمي لمعرفة ما إذا كان اسمي مدرجًا". وعلى الفور أخبر الرجل المحظوظ والديه بتبدل حظه السريع بين يوم وليلة.

وعندما سُئل عن الكيفية التي يعتزم بها إنفاق الجائزة التي قدرت بنحو 250 ألف دولار، كشف أنه سيدلل نفسه أولًا بسيارة جديدة وسيستخدم الباقي لمساعدة أسرته وأصدقائه ماديًا.