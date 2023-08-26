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محافظات

أسعار اللحوم اليوم السبت 26-8-2023 في الدقهلية

اسعار اللحوم اليوم،
اسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم، استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت، بمدن ومراكز محافظة الدقهلية، وترصد "فيتو" أسعار اللحوم في منافذ البيع.

أسعار اللحوم

وتقدم “فيتو” أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة متابعيها بالحرص على البحث على أسعار السلع الغذائية. 

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 290 - 350 جنيها.

الكبدة الضأن 250 – 350 جنيها.
السجق البلدى من  220 إلى 280 جنيهًا.
سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.
وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 300 جنيه إلى 370 جنيها.

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ومن جانبه دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة كتف بكتف لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ المشروع القومي لمحاربة الغلاء وبلغ سعر كيلو اللحوم 180 جنيها لحمة فرش طازج، و160 المجمدة بمنافذ التموين على مستوى المحافظ.

 

أسعار اللحوم في المنافذ

وكانت أسعار اللحوم ارتفعت في منافذ البيع ويتراوح سعرها من 230 جنيهًا إلى 250 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ علي أوسع نطاق بالمحافظة.

 

أسعار اللحوم 

كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.
اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو، اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها. 

 

أسعار اللحوم بالأسواق

وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

 

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

 

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها علي 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم.

 

استيراد اللحوم من جيبوتي

ونجحت وزارة التموين على الاتفاق لتوريد اللحوم الحية من جيبوتي، وخلال هذا الأسبوع سيتم فتح الاعتماد بنحو 10 ملايين دولار لتأمين وصول اللحوم الحية من جيبوتي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك لعرض أكبر كمية من اللحوم في الأسواق وداخل المجمعات الاستهلاكية.

أسعار الشوفان اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

أسعار الجبس اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المصري

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