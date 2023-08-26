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اقتصاد

أسعار الشوفان اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، التي تأتي من أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان اليوم السبت 26-8-2023، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 46 جنيهًا.

 

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 56 جنيهًا.

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علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 47 جنيهًا.

 

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 57 جنيهًا.

 

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 60 جنيهًا.

 

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 60.50 جنيه.

 

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 133 جنيهًا.

 

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 72 جنيهًا.

 

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

 

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

 

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

العناصر الغذائية في الشوفان

يعد الشوفان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية، والكربوهيدرات، والألياف الصحية، والمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث يتمتع الشوفان بفوائد صحية منوعة، فهو يدخل في وجبات الطعام، مما يجعله مناسبًا لإفطار صحي ومفيد لتقليل وزن الجسم.

 

فوائد الشوفان للصحة

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الشوفان يدعم الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

 

يعزز الذاكرة

يعمل الشوفان على تعزيز عمل الذاكرة، ويحسن الانتباه وقدرات التركيز.

 

مدر للبول

واحدة من فوائد الشوفان هو أنه يعمل كمدر للبول، وما يتبع ذلك من العديد من الفوائد الصحية، فذلك يقلل من تورم اليدين والقدمين، وهو مفيد أيضا في القضاء على السمنة، والتورم الليمفاوي، والتهاب الأعصاب، والتهابات المسالك البولية، وحصى الكلى. 

 

صحة العظام

يمكن استخدام الشوفان كمشروب يساعد في التئام العظام المكسورة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات.

ويحتوي الشوفان كذلك على عنصر "السيليكا"، وهو المعدن المسئول إلى حد كبير عن صحة الجلد والشعر والأظافر والعظام، كما أنه يخفف تشنجات العضلات، ويقوي الأسنان والأطراف العصبية.

 

علاج التوتر والقلق

واحد من الاستخدامات المهمة للشوفان، هو أنه يخفف من الإجهاد، ويغذي الدماغ، ما يجعله مفيدًا في علاج التوتر والقلق، والأرق والعصبية.

 

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