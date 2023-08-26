السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

مكالمة مورينيو ولوكاكو تحسم وجهة لاعب تشيلسي

مورينيو ولوكاكو،فيتو
مورينيو ولوكاكو،فيتو

الدوري الايطالي، كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، اقترب من الانتقال إلى روما، خلال الأيام الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

 

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن لوكاكو تواصل مع جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عبر مكالمة فيديو، وشدد على حرصه على إتمام عملية انتقاله إلى الجيالوروسي.

وأضافت أن دان فريدكين، المالك الأمريكي لروما، تواصل عبر الهاتف مع مواطنه تود بولي مالك تشيلسي، لتسهيل انضمام لوكاكو إلى روما، فيما سافر مسؤولو الفريق الإيطالي بعد ظهر اليوم إلى لندن لإنهاء الصفقة.

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وأشارت الشبكة إلى أن لوكاكو سينضم إلى روما على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، على أن يدفع تشيلسي جزءا من راتبه.

ونوهت أن مسؤولي روما تواجدوا في ملعب ستامفورد بريدج "معقل البلوز"، حيث شاهدوا انتصار تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة (3-0) في الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يتناولوا العشاء سويا الليلة.

من ناحية أخرى، قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن السلطات في العاصمة الإيطالية روما، في حالة تأهب بالوقت الحالي، للتحضير لوصول لوكاكو يوم السبت أو الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.

وعلي صعيد متصل حقق تشيلسي الفوز الأول في الدوري على حساب لوتون تاون 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ولوتون تاون


وأحرز رحيم سترلينج ثنائية لفريق تشيلسي في الدقيقتين 17 و68، فيما عزز نيكولاس جاكسون تقدم البلوز بالهدف الثالث في الدقيقة 75 ليحصد تشيلسي أول فوز بالدوري هذا الموسم ويصل للنقطة الرابعة بعدما تعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى وتلقى الخسارة في الجولة الثانية أمام وست هام 3-1

وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، كشف عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه لوتون تاون على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة النجم الإكوادوري، مويسيس كايسيدو، القادم هذا الصيف من برايتون.

 

تشكيل تشيلسي

 

سانشيز - ديساسي - سيلفا - كولويل - جوستو - فيرنانديز - جالاجار - كايسيدو - تشيلويل - سترلينج - جاكسون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء تشيلسي: بيرجستروم - بيتش - هومفريس - كوكوريا - ماتسين - أوجوشوكو - موريرا - مادويكي - بورستو.

تشكيل لوتون تاون


كامينسكي - كابوري - بوركي - لوكير - بيل - جيليس - ناكامبا - باركلي - تشونج - موريس - أديبايو.

 

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