الدوري الإيطالي، روما ينتزع تعادلا مثيرا من ساليرنيتانا 2/2

الدوري الإيطالي، انتزع فريق روما نقطة صعبة من خصمه ساليرنيتانا، في مباراتهما مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب الأولمبيكو مباراة روما ضد ساليرنيتانا في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.

كان روما قد تقدم بهدف سجله أندريا بيلوتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، واستمر تفوق روما في النتيجة حتى الدقيقة 36 حيث سجل أنطونيو كاندريفا هدف التعادل لصالح ساليرنيتانا.

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وتمكن ساليرنيتانا من تسجيل هدف التقدم على روما، بفضل كاندريفا الذي سجل الهدف الثاني له وللضيوف، في الدقيقة 49، ونجح أندريا بيلوتي في تسجيل هدف التعادل، لصالح كتيبة جوزيه مورينيو، في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي، 2023/24.

نابولي يفوز في اول مباراة بالدوري

افتتح نابولي منافسات الدوري الإيطالي بالفوز على فروزينوني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم عبدو هروي لفريق فروزينوني من ضربة جزاء 7' فيما سجل حامل اللقب ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماتيو بوليتانو 24' وفيكتور أوسيمين 42' و79'.

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