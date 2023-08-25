الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

روما يفاوض تشيلسي لاستعارة لوكاكو بطلب من مورينيو

روميلو لوكاكو خلال
روميلو لوكاكو خلال فترة لعبه معارا إلى إنتر ميلان، فيتو

دخل نادي روما الإيطالي في مفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي لاستعارة البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى روما الإيطالي لضم مهاجم جديد بناء على طلب من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

 

روما يسعى لضم روميلو لوكاكو

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" اليوم الجمعة أن روما فتح خطوط الاتصال مع تشيلسي لضم لوكاكو لمدة عام، حيث يبدو النادي الإنجليزي منفتح على فكرة الإعارة، وأن الناديين سيناقشان قيمة صفقة الإعارة وراتب لوكاكو قبل قرار اللاعب النهائي.

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وبسؤال مورينيو عن إمكانية إتمام الصفقة في مؤتمر صحفي اليوم قال: "إدارة روما أبلغتني أننا سنتعاقد مع مهاجم آخر بعد سردار آزمون، وهذا يسعدني".

وقضى لوكاكو الموسم الماضي معارًا في صفوف إنتر ميلان، الذي رغب في ضم اللاعب بصورة نهائية مطلع الصيف الجاري، لكنه تراجع بعدما علم بأن المهاجم البلجيكي يتفاوض سرًا مع يوفنتوس.

وفشلت صفقة انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس لأن تشيلسي اشترط الحصول على خدمات دوسان فلاهوفيتش، نجم فريق السيدة العجوز.

من ناحية أخرى، أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي أن ناديه ما زال منفتحا على ضم لاعبين جدد على الرغم من ضم تسع صفقات خلال الصيف الجاري.

وأضاف بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم: "سوق الانتقالات ما زال مفتوحا، وكذلك تشيلسي ما زال منفتحا على السوق".

وأكمل "نحتاج على الأقل لحارس، نحن لدينا حراس مميزين لكنهم صغار في السن ويحتاجون للوقت".

وأضاف: "نحتاج للاعب في الهجوم ولكننا نريد الطراز الصحيح لنا، عن استطعنا القيام بذلك فهذا جيد لكن لا يجب أن نضم لاعبا ويتسبب في إيقاف تطور الصغار الآخرين".

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وديفيد واشنطن والحارس روبرت سانشيز.

وعن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق العائد من إعارة لإنتر ميلان قال: "الموقف مع لوكاكو واضح لي فالأمر بينه وبين الإدارة وهما يبحثان عن حل، إن تغير شيئا فسوف أعلن عن هذا".

وبسؤاله لو لم يرحل لوكاكو هل سيعتمد عليه أجاب بوكيتينو "إن وصل النادي واللاعب إلى حل فالأمر يتعلق بهما، لن أتخذ أي خطوة حتى يتحدث لي النادي أو اللاعب، لقد تقبلت الموقف مع قدومي للنادي في البداية".

وكان لوكاكو دخل في مفاوضات مع يوفنتوس ما جعل إنتر يقرر عدم شرائه نهائيا.

في الوقت ذاته لا يرغب تشيلسي في تواجد اللاعب ما يجعله يتدرب مع الفريق الرديف.

 

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