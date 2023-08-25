الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

حبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه. 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

 

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وكشفت التحقيقات ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات والأراضي الزراعية والسيارات) وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المتهم بمبلغ (20) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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