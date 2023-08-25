التحريات تكشف تفاصيل جديدة عن قفز شاب من الطابق العاشر بمدينة نصر

كشفت التحريات الأولية، تفاصيل جديدة بشأن واقعة إقدام شاب على التخلص من حياته بالقفز من الطابق العاشر بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، حيث تبين أن المتوفى يعاني من انفصام في الشخصية ومرض التوحد.

وأضافت التحريات الأولية، أن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية، دعته إلى التفكير «في وقت سابق»، إلى التخلص من حياته لكنه فشل، لذلك قرر الصعود إلى أعلى العقار المكون من 10 طوابق للقفز.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغا بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب، مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

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وكشفت التحريات أن الشاب القى بنفسه من أعلى سطح العقار بارتفاع 10 طوابق وسقط وتوفي على الفور وأن الشاب يعاني من انفصام في الشخصية، وقام بالصعود أعلى العقار وقفز.

ونقلت سيارة اسعاف الجثة إلى المشرحة، وقام رجال مباحث القاهرة بسؤال أسرته والجيران وفحص كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار.

وقال منشور الأزهر: «مهما مايكَت الأمل على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست أنه لا تملك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من كل ذلك، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك بسبب ذنب عظيم، وتضييق لفضاء الجودة».

إلى مخالف للأديان

أخبره بأن الإقدام على القضاء أو محاولة إيذاء النفس، هو يمنع منه في كل الأديان، وهو ما لقيه دار الإفتاء الصادر، قال حيث إن خرج من الحياة، ليس بابا للهروب من، وأمر إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب صارم فى البعض، ربما سيكون أكبر وأعظم من أي شيء قد عرفه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة دييغو الحياة، في فتوى لها، وعليه أن يعد حراما شرعيا لما حفظ في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وجماعة عموم المسلمين، قال الله: «ولا قتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصدر، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمية، إن حماية النفس يمنع إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله كل ما من التجار أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، وتقليل الحرص على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أنه سينتهي، خلال بدء الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس الدين، وهي النفس، والعقول، والتناسب والمال، وكليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانب آخر قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ على النفس البشرية؛ بوضعها من المجموعات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنفس والنَّسل والمال والعقل.