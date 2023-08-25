قرار جديد من الحكومة الدنماركية بشأن حظر حرق القرآن

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده حظر حرق القرآن.

حرق القرآن في الدنمارك

وكانت السلطات في الدنمارك قد أعلنت حالة الطوارئ، في أعقاب حرق نسخ من المصحف الشريف في البلد الإسكندنافي؛ خوفا من حدوث هجمات انتقامية.

وأعلنت السلطات الدنماركية تشديد الرقابة الحدودية، ونشر دوريات أمن معززة في البلاد.

حالة من الغضب في العالم الإسلامي

وعلى مدى الأسابيع الماضية، قام أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد بحرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف؛ مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي، وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وأكدت الحكومة الدنماركية، أنها ستشدد الإجراءات على الحدود بشكل مبدئي حتى العاشر من أغسطس.

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حرق المصحف أثر على الوضع الأمني

وأعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد في البيان، ان "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة".

ونظرا لردود الفعل السلبية التي أعقب حرق المصحف في الدنمارك والسويد، فقد بدأت حكومتا البلدين بالتفكير في حظر أي إجراء مشابه، لكن الخطط الحكومية في الدنمارك اصطدمت بمعارضة شرسة من قبل عدد من الأحزاب السياسية.

وذكرت شرائح كبيرة من المعارضة الدنماركية، أنها تعارض خطط الحكومة لحظر حرق المصحف في ظروف معينة.

وأعلنت 7 من بين 9 أحزاب معارضة، من قائمة الوحدة اليسارية إلى حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي، في بيان مشترك، أنها تشترك في الرأي الذي يرى أن الحريات يجب أن يكون لها دائمًا وزن أكبر من "العقائد الدينية".

وطالبوا تحالف يسار الوسط الحكومي بإعادة النظر في موقفه.

وقد تسبب حرق المصحف الشريف مؤخرًا في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، في اندلاع احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.

وردا على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.



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