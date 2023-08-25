الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالجيزة

ضبط 3 أشخاص بتهمة
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع هارب خارج البلاد بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة. 

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

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وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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