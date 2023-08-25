ضبط 4 هاربين من 348 حكما قضائيا في كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 هاربين من 348 حكما قضائيا متنوعا في محافظات كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف.

وشملت قائمة المتهمين ؛ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف هارب من تنفيذ 127 حُكما بإجمالي مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية هارب من تنفيذ 64 حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 32 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

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و ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة هارب من تنفيذ 106 أحكام حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 98 سنة، وكفالات مالية.



و ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ هارب من تنفيذ 51 حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 25 سنة، وكفالات مالية.



و ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ 34 حُكم حبس بإجمالي مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.