الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل مصرع عامل دليفري في الدقهلية

تفاصيل مصرع عامل
تفاصيل مصرع عامل دليفري في الدقهلية، فيتو

شهدت مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية مصرع عامل دليفري سقطت عليه بكرة حديد محملة على لودر أثناء عمله بأحد شوارع المدينة، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة وكسور في الوجه وفشلت محاولات إنقاذه ولفظ أنفاسه داخل المستشفى.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة للعميد أيمن بدوي مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين باستقبال شاب مصاب بغيبوبة وكسور في الوجه ولفظ أنفاسه داخل المستشفى بسبب سقوط جسم صلب عليه".

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وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى أحمد المتولى المرسى 34 عاما عامل دليفرى وأنه أثناء عمله في شوارع المدينة لتوصيل الطلبات سقطت عليه بكرة حديد تسليح من أعلى لودر مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط سائق اللودر ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الدقهلية المباحث الجنائي محافظة الدقهلية مستشفي السنبلاوين مركز شرطة السنبلاوين مدينة السنبلاوين مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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