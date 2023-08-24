الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في الوراق

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقيت طالبة مصرعها بعد اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع، جثة هامدة، أثناء نشر الغسيل بمنزلها في الوراق بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الوراق المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، بوصول بلاغ من عمليات النجدة بسقوط طالبة من الطابق الرابع جثة هامدة.

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وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم الوراق والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة طالبة، 14 عاما، سقطت من الطابق الرابع بعد أن اختل توازنها أثناء نشر الغسيل.

 

وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالمعاينة والفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الوراق، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

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اللواء أحمد الوتيدي النيابة العامة قسم الوراق اللواء هاني شعراوي الجيزة

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