الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع مزارع بعد سقوطه من أعلى نخلة بالخانكة

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقى عامل زراعى مصرعه متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، جراء سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى لمستشفى الخانكة التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

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  وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ربيع أ م"، 48 سنة، عامل زراعى، إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد الثمار بها، وإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستدعاء أهلية المتوفى لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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الطبيب الشرعي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية أمن القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة مدير أمن القليوبية مستشفي الخانكة

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