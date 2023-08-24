نشرة أخبار مصر..السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة..ومدبولي أمام اجتماع بريكس: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب
نشر قسم أخبار مصر عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض معكم أبرزها
مدبولي أمام قمة بريكس: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
تجمع البريكس، ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتي تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التي يشارك فيها نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر فى هذه المدن "حلايب، شلاتين" وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد
تعرف على قيمة زيادة معاش نقابة المهندسين وموعد صرفه
قرر مجلس نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي.
5 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية قوية لوزير العدل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023.
السيرة الذاتية للنائب العام الجديد، ما لا تعرفه عن المستشار محمد شوقي فتحي
يتولى المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد منصبه اعتبارا من سبتمبر المقبل لمباشرة مهام عمله.
وفد روسي رفيع المستوى يزور مركز البحوث الزراعية لبحث زيادة التعاون مع مصر
استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والشركات الروسية وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وعضو مجلس النواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.
تحذير من حركة الملاحة البحرية بخليج السويس غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدا الجمعة على خليج السويس، حيث تصل سرعتها من 50:70 كم فى الساعة، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر
الصحة: إطلاق 60 قافلة طب أسنان بالمحافظات خلال النصف الثاني من 2023
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 60 قافلة طبية في تخصص طب الأسنان بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام 2023.
وفد روسي رفيع المستوى يزور مركز البحوث الزراعية لبحث زيادة التعاون مع مصر
استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والشركات الروسية وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وعضو مجلس النواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.
تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 ومصاريف 16 كلية بها
تنسيق جامعة الملك سلمان، تضم جامعة الملك سلمان الأهلية عدد من الكليات المهمة والتخصصات الحديثة التي يحتاج إليها سوق العمل، وهى مناسبة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.