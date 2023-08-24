الصحة: إطلاق 60 قافلة طب أسنان بالمحافظات خلال النصف الثاني من 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 60 قافلة طبية في تخصص طب الأسنان بمختلف المحافظات، خلال النصف الثاني من العام 2023.

وأكدت وزارة الصحة تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 7 ملايين و585 ألف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 55 ألفا و729 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على القوافل العلاجية بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 543 ألفا و672 مواطنا.

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وأضاف «عبد الغفار» أنه تم تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 8 آلاف و453 مواطنا من خلال 47 قافلة علاجية متخصصة تم تقديمهم خلال الفترة نفسها

وتابع «عبد الغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على 101 وحدة طب أسنان وقسم للأسنان بالمستشفيات بمختلف المحافظات، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهًا إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الالكتروني الموحد.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و992 طبيب أسنان و142 فني تمريض بجميع المحافظات على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 4 آلاف و386 طبيب أسنان امتياز بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.