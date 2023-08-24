وفد روسي رفيع المستوى يزور مركز البحوث الزراعية لبحث زيادة التعاون مع مصر

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والشركات الروسية وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وعضو مجلس النواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.

وأجرى رئيس مركز البحوث الزراعية عرض توضيحي عن أنشطة ومهام مركزالبحوث الزراعية ومايقوم بة من أنشطة بحثية وارشادية تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي.

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وأشار رئيس المركز الي أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية وله تاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذائي، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء موضوعات التعاون المقترحة في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين كما اتفق الجانبين المصري والروسي علي أعداد بروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي يشمل التعاون في مجال تبادل الاصناف النباتية للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة والتعاون في مجال الانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، كما تم الاتفاق علي التعاون في مجال الهندسة الزراعية وإدارة المخلفات والأسمدة والاستزراع السمكي وكذلك بناء القدرات.

كما تطرق اللقاء إلي تبادل الخبراء من الجانبين، هذا وقد اتفق الطرفان أيضا علي ضرورة البدء الفوري في العمل ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم مع اهمية توسيع الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية الي روسيا.

وفي إطار متصل بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضياتخاذ الخطوات التحضيرية لبدء تطبيق الدورة الزراعية بداية من الموسم المقبل، حيث تخطط الحكومة لتحقيق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية خاصة القمح والذرة لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي في الخبز والأعلاف.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

واجتمع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي وبعض رؤساء الإدارات المركزية وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.

تطبيق الدورة الزراعية



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.

حيث تخطط وزارة الزراعة إلى الاكتفاء من التقاوي المحلية المنتقاه والمعتمدة لمحاصيل الحبوب الاستراتيجية بهدف تغطية احتياجات المزارعين منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل.

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