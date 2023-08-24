الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعرف على قيمة زيادة معاش نقابة المهندسين وموعد صرفه

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، فيتو

قرر مجلس نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي. 

زيادة معاش نقابة المهندسين

وتم زيادة معاشات المهندسين بواقع 150 جنيها شهريا ليصل إجمالي قيمة المعاش إلى 1350 جنيها، تصرف بأثر رجعي.

أرض مستشفى بدر 

كما وافق مجلس النقابة على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط " تجاري – إداري"، وتفويض هيئة المكتب لتشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكافة المتخصصين والخبراء  من مجلس النقابة في مجال الاستثمار العقاري لدراسة آلية تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها خلال شهر، والموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر طبقًا لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.

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وقدم المهندس طارق النبراوي التهنئة لمجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، والتي وصفها بالقوية والقانونية، مؤكدًا أنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.

 خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي

وقال "النبراوي": قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصري، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي"، مردفًا: قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هي المرجوة تماما ولكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة.

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