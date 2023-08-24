تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 ومصاريف 16 كلية بها

تنسيق جامعة الملك سلمان، تضم جامعة الملك سلمان الأهلية عدد من الكليات المهمة والتخصصات الحديثة التي يحتاج إليها سوق العمل، وهى مناسبة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

وتقبل جامعة الملك سلمان الدولية طلاب الثانوية العامة والأزهرية وطلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة.

تنسيق جامعة الملك سلمان



وكشف الدكتور أشرف سعد حسنين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بكافه أفرعتها الثلاثة في كل من مدينة الطور ومدينة شرم الشيخ ومدينة رأس سدر عن الحد الأدني لتنسيق الجامعة، كما أقرها تقرير المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك للطلاب الناجحين في الدور الأول، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

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وتستعرض «فيتو»، في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق جامعة الملك سلمان 2024-2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية وفقًا لتقرير صادر عن الجامعة:

ـ كليات الطب البشري: 75%.

ـ كليات طب الأسنان: 74%.

ـ كليات الطب البيطري: 66%.

ـ كليات علوم الحاسب: 60%.

ـ كليات العلاج الطبيعي: 73%.

ـ كليات الصيدلة: 70%.

ـ كليات الهندسة: 65%.

ـ كليات الإعلام: 53%.

ـ علوم سينمائية: 53%.

ـ السياحة والفنادق: 53%.

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات الآثار: 53%.

ـ الحقوق: 53%.

ـ التمريض: 53%.

ـ التربية: 53%.

- الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2023 – 2024



وجاءت مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2023 – 2024 كما يلي:

مجال الطب والجراحة: 115500 جنيه مصري.

مجال طب الاسنان: 106700 جنيه مصري.

مجال التمريض: 31 ألف جنيه مصري.

مجال الطب البيطرى: 66 ألف جنيه مصري.

مجال الصيدلة: 93500 جنيه مصري

مجال الهندسة: 69 ألف جنيه مصري.

مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه مصري.

مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه مصري.

مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه مصري.

مجال الالسن واللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه مصري.

مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه مصري.

مجال العمارة: 69 ألف جنيه مصري.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه مصري.

مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه مصري.

مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه مصري.

مجال زراعات صحراوية: 43 ألف جنيه مصري.

تنسيق الجامعات الأهلية

وكان قد بدأ الطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بداية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

ويتواجد في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 عدد 47 جامعة، يختار الطالب منها الكلية التي يرغب في الالتحاق بها بحسب مجموعه.

ويحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في العام الدراسي السابق 2021 /2022 التقدم أيضًا بحسب الحدود الدنيا للعام الماضي.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.