الخميس 24 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34، الصادر في 24 أغسطس 2023، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، والموافقة على اتفاق منحة للخط الثاني لمترو الأنفاق.

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار جمهوري رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول- كوريا بقيمة 64.180.900 يورو، لاستكمال تمويل مشروع توريد (32) قطارًا، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.


-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة، على النحو المحدد فى اتفاق المنحة، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو، ليصبح إجمالى قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.

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-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1٫850٫260 يورو.

 

 

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