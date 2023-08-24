الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تحذير من حركة الملاحة البحرية بخليج السويس غدا

تحذير من حركة الملاحة
تحذير من حركة الملاحة البحرية بخليج السويس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدا الجمعة على  خليج السويس، حيث تصل سرعتها من 50:70 كم فى الساعة، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود تظهر السحب المنخفضة علي شمال البلاد،  والقاهرة الكبرى مما يعمل علي  تلطيف الأجواء،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد و القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الجمعة 25 - 8 -2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الجمعة 25 - 8 -2023 بالبحيرة


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائلا للحرارة ليلا.

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

 

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

 

٢-لا يتأثر بالرياح

 

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

 

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

 

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا

 

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