رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements



