رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023.
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