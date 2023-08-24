5 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية قوية لوزير العدل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدى أجريكول- كوريا بقيمة 64.180.900 يورو، لاستكمال تمويل مشروع توريد (32) قطارًا، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

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وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة، على النحو المحدد فى اتفاق المنحة، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1٫850٫260 يورو.

مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلًا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.



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