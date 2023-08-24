سائق يطعن زميله لخلافات على أولوية تحميل الركاب في رمسيس
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق طعن زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب فى ميدان رمسيس.
تداول مقطع فيديو يتضمن تعدى شخص على آخر وإحداث إصابته بالقاهرة.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بالتعدى على الأخر بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بمحافظة بنى سويف).. وبمواجهته أقر بقيامه بالتشاجر مع سائق سيارة أجرة بسبب خلاف بينهما حول أولوية تحميل الركاب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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