الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمريكا تبدأ تخفيف أحمال الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تخفيف الأحمال في
تخفيف الأحمال في أمريكا، فيتو

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بأنه قد لا يكون لدى شبكتين كهربائيتين أمريكيتين طاقة كافية لتلبية الطلب بالإضافة إلى الاحتياطيات المطلوبة، حيث تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء الخاصة بها هربا من موجة حر شديدة تضرب تكساس وغيرها من الولايات الأمريكية.

وحث مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، الذي يدير الشبكة لأكثر من 26 مليون عميل، السكان على الحفاظ على الطاقة طواعية اليوم الخميس لأنه يتوقع نقصا في السعة الاحتياطية وسط عدم توفر إمدادات.

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تخفيف أحمال الكهرباء بسبب درجات الحرارة في أمريكا

تحمل شبكات الطاقة احتياطيات لضمان بقاء النظام موثوقا به في حالة تعطل محطة طاقة كبيرة أو خط نقل بشكل غير متوقع، وعندما لا يكون لدى الشبكة موارد كافية لتلبية الطلب بالإضافة إلى الاحتياطيات المطلوبة، يمكن للمشغلين اتخاذ خطوات طارئة لتقليل الاستخدام وزيادة الإمدادات.

وتشمل هذه الخطوات الواردات من مناطق أخرى، ودعوات للحفاظ على الطاقة، وفى أسوأ الحالات، انقطاعات متناوبة خاضعة للرقابة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي غير المنضبط.

وتتوقع الأرصاد الجوية الأمريكية أن تصل درجات الحرارة فى هيوستن، أكبر مدينة فى تكساس، إلى 41.7 درجة مئوية اليوم الخميس.

 

حرائق الغابات في هاواي الأمريكية 

في سياق آخر، كشف حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، في البيان الصادر عنه الإثنين الماضي، أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة ذا هيل عن جرين قوله: إن "حوالي 1050 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وستستغرق عمليات البحث والإنقاذ عدة أسابيع، كما ستواجه بعض التحديات غير العادية، حتى بعد الانتهاء بالفعل من مسح 85% من المنطقة المتأثرة بالحرائق بمعونة فرق البحث".

وأكد جوش جرين أن "الـ15% المتبقية من المنطقة المتأثرة بالحرائق أكثر تعقيدا، حيث تتشكل من المباني الكبيرة التي تتطلب إزالة بعض الأرضيات والهياكل، أما الجزء الأخير من عمليات البحث قد لا يسفر عن النتائج التي يأملها المجتمع، حيث إن بعض البقايا قد يكون من المستحيل استردادها".
وأدت حرائق الغابات الأشد فتكا في أمريكا منذ أكثر من 100 عام إلى تدمير أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها.. و86 بالمئة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

 

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