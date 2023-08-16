الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بايدن يزور هاواي الإثنين المقبل لمقابلة ضحايا حرائق الغابات

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران هاواي يوم الإثنين المقبل لتفقد الضرر الناجم عن حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت منتجع لاهاينا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن بايدن سيلتقي مع أعضاء أولى فرق الاستجابة التي توجهت للمكان وناجين بالإضافة إلى مسؤولين محليين واتحاديين.

وارتفعت أعداد ضحايا حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي الأمريكية، الإثنين، إلى 106 شخصًا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

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بايدن يعلن هاواي منطقة كوارث بسبب حرائق الغابات

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاواي "منطقة كوارث"، وذلك بعد الحرائق الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وأدت حرائق الغابات في هاواي إلى إجلاء الآلاف ولجوء بعض السكان إلى البحر هربا من النيران.

 

حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، وأضافت أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص، في وقت تتواصل فيه جهود إخماد الحرائق.

وقال حاكم الولاية جوش جرين إن حريقا ضخما انتشر على نطاق واسع بسبب رياح إعصار "دورا" القوية في المنطقة وظروف الجفاف المستمرة منذ عامين، مشيرا إلى أن النيران المستعرة في جزيرتي ماوي وبيج آيلاند أدت إلى تشريد مئات الأسر.

 

تدمير مدينة لاهيا الساحلية بسبب حرائق الغابات

وأضاف جرين أن الحريق دمر جزءا كبيرا من مدينة لاهينا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، موضحا أن عمليات التحليق فوق المدينة حصرت تضرر أكثر من 271 منشأة.

وقالت سلطات جزيرة ماوي إن أكثر من 2100 شخص نقلوا إلى مراكز إيواء، في حين وضع نحو ألفى مسافر في مطار كاهولوي بانتظار إمكان إجلائهم عن الجزيرة.

ويزيد الوضع من صعوبة مهمة فرق الإنقاذ، لا سيما أن خط الطوارئ 911 متوقف في بعض المناطق، حسب السلطات.

وأشار المسؤولون في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي، تجاوز العدد الإجمالي للقتلى خلال حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا، والذي خلف 85 قتيلًا.

وأكد المسؤولون أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق في الجزيرة.

بايدن ينشر الحرس الوطني في هاواي

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر الحرس الوطني في الولاية وتخصيص كل الموارد الفدرالية المتاحة هناك لمكافحة الحرائق.

وأفادت السلطات بأنها نقلت المصابين إلى المستشفيات وهم يعانون حروقا ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في كل من ماوي وبيج آيلاند.

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 أشخاص

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