الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حرائق هاواي، أكثر من ألف شخص في تعداد المفقودين

حرائق الغابات، فيتو
حرائق الغابات، فيتو

كشف حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، في البيان الصادر عنه اليوم الإثنين، أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

حرائق الغابات في هاواي الأمريكية 

ونقلت صحيفة ذا هيل عن جرين قوله: إن "حوالي 1050 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وستستغرق عمليات البحث والإنقاذ عدة أسابيع، كما ستواجه بعض التحديات غير العادية، حتى بعد الانتهاء بالفعل من مسح 85% من المنطقة المتأثرة بالحرائق بمعونة فرق البحث".

وأكد جوش جرين أن "الـ15% المتبقية من المنطقة المتأثرة بالحرائق أكثر تعقيدا، حيث تتشكل من المباني الكبيرة التي تتطلب إزالة بعض الأرضيات والهياكل، أما الجزء الأخير من عمليات البحث قد لا يسفر عن النتائج التي يأملها المجتمع، حيث إن بعض البقايا قد يكون من المستحيل استردادها".

وفي وقت سابق ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 قتلى، فيما لم يتم التعرف سوى على 4 فقط.

من جانبه، قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق غابات دمرت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع الأربعاء إلى 106.

وأوضح لشبكة "سي إن إن" أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على 4 من القتلى.

وأدت حرائق الغابات الأشد فتكا في أمريكا منذ أكثر من 100 عام إلى تدمير أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها.. و86 بالمئة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

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انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق

من جانبها، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وأصدر بايدن توجيهاته بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.

واجتاحت حرائق الغابات منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي بسبب رياح إعصار عاتية.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا، أعربت فيه عن تضامن مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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بايدن يزور هاواي الإثنين المقبل لمقابلة ضحايا حرائق الغابات

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ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 أشخاص

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