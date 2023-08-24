بعد قمة بريكس، خبير اقتصادي يوضح نوايا أمريكا من اجتماع جاكسون هول اليوم

جاكسون هول، تباينت التوقعات حول نتائج اجتماع جاكسون هول اليوم في نسخته الـ 46 بحضور رئيس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول، ومحافظي البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية، للنظر في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع البعض ارتفاع سعر الفائدة، فيما يرى البعض الآخر التوجه نحو التخفيض أو التثبيت، وذلك بالتزامن مع انعقاد آخر جلسات مجموعة بريكس اليوم والتي استمرت منذ الثلاثاء الماضي.

رفع سعر الفائدة أمر مستبعد

قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن توقعات اجتماع جاكسون هول والذي من المقرر انعقاده اليوم تشير إلى خفض أو تثبيت سعر الفائدة، فقرار الرفع مرة أخرى أمر مستبعد، خاصة بعد زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

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الفيدرالي الأمريكي، فيتو

تدهور اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو إن الاقتصاد الأمريكي قد شهد حالة من عدم القدرة على السيطرة الدولارية، في ظل الأزمات الداخلية التي شهدها اقتصادها والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والمنتجات، إضافة إلى عدم القدرة الكافية على تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية.

مساعي الولايات المتحدة لفرض التبعية الاقتصادية

وأوضح، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض السيطرة الاقتصادية على العالم وعدم تخلص الدول من فكرة التبعية الاقتصادية خاصة الدول النامية ذات الأسواق الناشئة في مختلف المجالات، وعدم التخلي عن الدولار باعتباره أقوى عملة حتى وقتنا الحالي، فأمريكا تريد استمرار هيمنتها على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر أو غير مباشر.

نتائج رفع سعر الفائدة مرة أخرى

ولفت خضر، إلى أنه في حال رفع سعر الفائدة مرة أخرى فإنها ستكون بداية انهيار الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى ضرورة تخفيض سعر الفائدة لمدة عامين قادمين لبدء تعافي الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، خاصة مع سعي دول مجموعة "بريكس" لتفعيل دورها، مما يكون له نتائج مؤثرة على الدولار وعلى سيطرته خلال الفترة القادمة، مما يحقق التوازن الاقتصادي.

جهود تقليل معدلات التضخم

جدير بالذكر، أنه بعد رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، فإنه من المقرر أن يتعين على محافظي البنوك المركزية الحاضرين خلال الاجتماع أن يسعوا جاهدين لمحاولة تقليل معدلات التضخم وكذلك نسب البطالة، وذلك من خلال ضبط السياسة على النحو الصحيح.

كما أنه خلال السنوات الماضية، يصدر عن الاجتماع في جاكسون هول عدة قرارات تعد مكاسب في السوق، حيث يرتفع مؤشر S&P 500 لمدة شهر واحد بنسبة 0.5% بعد اليوم الأول من الاجتماع، وهو أمر قد لا يحدث بعد اجتماع اليوم، إذ سجلت الأسواق تراجعات منذ الأسبوع الماضي.