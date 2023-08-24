الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

مطالب مستثمري سوق المال من رئيس البورصة الجديد

أحمد عبد الرحمن الشيخ
أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة الجديد،فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023.
 

احتياجات ومطالب البورصة من الادارة الجديدة 

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال: إن  البورصة المصرية تحتاج العديد من الادوات التى تمثل محورا أساسيا من محاور أسواق المال حول العالم، لافتا إلى أن صانع السوق فى مصر شبه غائب، مشيرا أن صانع السوق هو شخصية اعتبارية أو بنك او شركة ويمكن أن يكون بنك مركزى ومن أهم وظائفه تنشيط السوق من خلال توازن العرض والطلب بخلق الطلب حال ارتفاع سعر العرض مع وجود فجوة مع قيمة الطلب لتقليص تلك الفجوة ببيع أسهمه بأسعار أقل من السوق ليبدأ السهم فى النشاط مجددا ويرتفع السعر ولكن تدريجيا فيما يحصل صانع السوق على أرباحه ببيع باقى أسهمه بعد ارتفاع السعر والعكس فى حالة انخفاض قيمة الطلب. حيث يتدخل بالشراء بطلبات أعلى وهكذا.

 

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 واضاف أنه لايزال هذا الدور غائبا  لعدم تحمل المخاطر والسعى للمصلحة الخاصة بتحقيق ارباح مؤكدة فقط مع عدم وجود صندوق حكومى خاص بهذا الدور أو تحول أى صندوق لهدف الربح.

 

واشار الى أن  المطلوب  من الادارة الجديدة للبورصة، انشاء صندوق استثمار غير هادف للربح من خلال نسبة من احتياطى السيولة النقدية بالمركزى لتحقيق هذا الهدف لتنشيط سوق المال والذى سينعكس على تعظيم الضرائب والعمولات عن التعاملات اليومية وتحقيق أرباح من عوائد الصندوق من خلال المتاجرات اليومية على الاسهم.

 

وأضاف أن آلية  الشورت سيلنج أو اقتراض الاسهم بغرض البيع اولا عند توقع هبوط السعرغير مفعلة وتحتاج جهود من رئيس البورصة الجديدة، فهذه الآلية المهمة لتوازن السوق مع آلية الزيرو التى تعتمد على الشراء اولا ثم البيع فى ذات الجلسة توقعا للصعود.

 

وتابع، أن آلية الشورت سيلنج غير مفعلة الا فى شركة أو اثنين على الأكثر نتيجة لعدم تفهم استخدامها ليس فقط من قبل المستثمرين بل ومديرى الحسابات داخل شركات السمسرة ( التريدرات ) علاوة على ارتفاع تكلفة رخصة استخدام تلك الألية على الشركات وعدم المامها بكيفية اقتراض الاسهم وعمولات الاقتراض للشركة وللشخص المقرض صاحب الاسهم الاصلى وعدم ضمان تحقيق أرباح تغطى تلك العمولات والمصروفات.

 

وشدد على ضرورة اتخاذ ادارة البورصة الجديدة قرارات   بتفعيلها بعد اجتياز مديرى الحسابات لدورة توعوية لكيفية استخدامها ونقل الفكر بإجابة تساؤلات المستثمرين مع تخفيض مقابل الترخيص للشركات للعمل بالشورت سيلنج حتى يتحقق الغرض من تطبيق الآلية لتعظيم سيولة السوق مع آلية الزيرو ( الشراء والبيع فى ذات الجلسة ).

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