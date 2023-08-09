الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع رئيس البورصة المصرية

رئيس البورصةووزير
رئيس البورصةووزير الشباب، فيتو

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 8أغسطس2023، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

 

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية من خلال برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل  الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

 

أثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع البورصة المصرية والسعي نحو تكثيف البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة في إطار النجاحات التى تحققت على مستوى برامج التوعية المالية التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

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وشهد اللقاء اقتراح تعميم فكرة الانتخابات الإلكترونية في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية.

من جانبه، صرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية، وتمكين وزارة الشباب والرياضة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها.

 

كما أوضح الدكاني أن لدى شركة مصر لنشر المعلومات (المملوكة للبورصة المصرية) العديد من الحلول التقنية التي تعزز من ممارسات الحوكمة ومستويات الشفافية من خلال التمكن من انعقاد وإدارة الجمعيات العامة ومجالس الإدارة بشكل رقمي فعال وكفء، بما يعمل على توفير جزء كبير من تكاليف الانتقال والإقامة وأيضا توفير عدد كبير من ساعات العمل المرتبطة بتلك الفعاليات بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقال الدكاني أن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الشباب بالمزايا والعوائد التي يمكنهم تحقيقها عن طريق استثمارهم في سوق الأوراق المالية.

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