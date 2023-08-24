الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

30 عاما بأسواق المال، كل ما تريد معرفته عن أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس البورصة الجديد

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023.
 

مناصب سابقة لرئيس البورصة الجديد 

 

وكان أحمد عبدالرحمن الشيخ قد شغل  منذ عام 2018  منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكان عضو مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، وعضو مجلس إدارة شركة إى جى أي تى للخدمات التقنية (EGIT). 

 

و شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر. 

 

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وشغل سبتمبر 2013 - ابريل 2018 رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق، وشغل فى يونيو 2011 - سبتمبر 2013 مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون السوق. 

 

وفى الفترة من 2005 - 2011 كان الشيخ المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة، وفي الفترة 2003-2005  شغل مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية. 

وشغل فى الفترة من 1999- 2003  مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية، ومن 1997-1999  إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة المصرية، ومن 1996-1997 مشرف بشركة مصر للمقاصة و1993- 1995 العمل بعدة إدارات فنية بالبورصة المصرية. 
 

خبرته  في مجال التدريس

 محاضر بالجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. محاضر بالبورصة المصرية داخليًا وخارجيًا
 

الخلفية العلمية والأكاديمية لرئيس البورصة الجديد 

2002 ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية


2001 دبلوم أسواق المال الأكاديمية العربية


2000 دبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس


1992 بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس

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