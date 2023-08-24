الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

بلومبرج: بريكس تجهز دعوتين لضم مصر والسعودية إلى المجموعة

مجموعة بريكس، فيتو
مجموعة بريكس، فيتو

تعتزم مجموعة "بريكس" التي تضم 5 دول بارزة بين الأسواق الناشئة، توجيه دعوة إلى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وأخرى إلى مصر أيضا للانضمام إليها.

 

توجيه دعوات للانضمام إلى مجموعة بريكس

وحسب وكالة بلومبرج، تعتزم "بريكس" توجيه الدعوة إلى العديد من الدول الأخرى للانضمام إلى تكتلها في مسعى لتوسيع نفوذها العالمي.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرج" إن القائمة التي ستوجه لها دعوات الانضمام كانت لا تزال قيد المناقشة حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء.

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قادة مجموعة بريكس، فيتو

موقف السعودية من الانضمام إلى البريكس

ولم تعلن السعودية ومصر علنا موقفهما بشأن إمكانية الانضمام إلى البريكس، على الرغم من أن الرياض أرسلت وفدا إلى قمة جوهانسبرج.

وكانت أكثر من 20 دولة من الجنوب العالمي طلبت رسميًا الانضمام قبل القمة.

الاتفاق على توسيع مجموعة البريكس

وبالأمس، اتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة البريكس في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرج. وسيكون هذا هو التوسع الأول منذ عام 2010 الذي شهد انضمام جنوب أفريقيا بعد تأسيس التكتل في 2009.

ضم أعضاء خارج التوازنات الجيوسياسية العالمية 

وكانت الهند تشعر بالقلق من أن توسع مجموعة بريكس قد يحول المجموعة إلى ناطق بلسان الصين، في حين كانت البرازيل قلقة بشأن تنفير الغرب حال ضم أعضاء جديد خارج التوازنات الجيوسياسية العالمية، بينما كان الدافع وراء التوسع إلى حد كبير هو الصين، لكنه حظي بدعم روسيا وجنوب أفريقيا.

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وقال الأعضاء إن مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية.

ومن شأن ضم دول مثل السعودية وإندونيسيا إلى التكتل، توسيع حجم "بريكس" لتشكل 44% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، وهو ما يفوق حصة الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لمجموعة السبع البالغة 21%، وفقا لحسابات "بلومبرج إيكونوميكس".

 

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