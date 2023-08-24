الرئيس الصيني: انضمام مصر و5 دول لمجموعة البريكس حدث تاريخي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، خلال كلمته في أعمال قمة بريكس بجنوب أفريقيا إن مجموعة "بريكس" تسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم.

توسع عضوية مجموعة بريكس

ووصف شي جين توسع عضوية مجموعة "بريكس" بالحدث تاريخي.

وقال الرئيس الصيني إن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يؤكد الحرص على التطور والتنمية.

أعضاء مجموعة البريكس

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

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وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل ٢٠٢٤.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الخميس، أن مصر والأرجنتين وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.

معايير الاختيار الرئيسية للبريكس

وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة إفريقية أخرى.