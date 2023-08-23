وكيل شباب الدقهلية في جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الرياضية بإدارة شباب دكرنس

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب منشأة عبد الرحمن ومركز شباب أبو سماحة.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية، مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، والهيكل التنفيذي بمركزي الشباب، وجميع أعضاء مجلسى الإدارة.

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تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بناءًا على الشكوى المقدمه من أهالى وأعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب منشأة عبد الرحمن، من سوء الملعب المنجل بمركز الشباب، شاهدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة للملعب المجل فى أولى جولاتها التفقدية بمعاينة أرضية الملعب، وقد تم اتخاذ الآتى: إدراج الملعب المنجل بمركز شباب منشأة عبد الرحمن فى خطة الإحلال والتجديد لعام 2024/2023.

كما تفقدت خلال الزيارة مركز شباب منشأة عبد الرحمن ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، هذا بالإضافة إلى زيارة مركز شباب أبو سماحة، كما اكدت سيادتها على وجود طفاية الحريق مع وجود مصدر للغاز بمراكز الشباب، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف، والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

وفي نهاية الجولة بالمركز قدم اعضاء الجمعية العمومية واعضاء مجلس الادارة الشكر للدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على استجابتها لشكواهم بخصوص الملعب المنجل وتشريفها بالحضور والمعاينة على الطبيعة للملعب، وجهودها في تطوير منظومة العمل داخل مراكز الشباب، على مستوى المحافظة.



وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة، لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.