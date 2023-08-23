الصحة تحذر من 5 أعراض لارتفاع السكر في الدم

إرتفاع السكر في الدم من الأعراض الخطيرة التي تحدث لمريض السكر ويجب التعامل فورا معها وعلاج إرتفاع السكر في الدم حتي لا يتعرض المريض لأي مضاعفات تؤثر علي أعضاء الجسم المختلفة.

أعراض ارتفاع السكر في الدم

وأكد الدكتور أحمد سبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية بوزارة الصحة أن إرتفاع السكر في الدم ليس بالضرورة أن يكون له أعراض حيث يمكن أن يرتفع السكر في الدم قبل ظهور الأعراض الرئيسية والتي تشمل:

١- كثرة التبول

٢-كثرة شرب المياه

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٣ - الجوع والعطش بإستمرار

٤-إنخفاض الوزن رغم فتح الشهية

٥- الإلتهابات المتكررة

إرتفاع السكر في الدم

وأوضح في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن إرتفاع السكر في الدم يسبب ظهور أعراض علي المريض منها التعب والإرهاق والهمدان وعدم القدرة علي بذل مجهود وممارسة الأنشطة التي إعتاد عليها يوميا.

مرض السكر

قياس السكر في الدم وعلاج إرتفاع السكر

واكد أن أي مريض تظهر عليه تلك الأعراض يجب اجراء قياس السكر في الدم وعلاج إرتفاع السكر حتى لا تظهر مضاعفات على المريض منها تأثير مرض السكر علي الأعصاب وعلي العينين والكلى والقلب والأوعية الدموية الي القدم السكري.

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض السكر منها:

١-نقص مفاجئ في السكر

٢- حكة والتهابات جلدية

٣- اضطرابات في البصر

٤- كثرة التبول

٥- الجوع الشديد

٦- العطش الشديد وجفاف الفم

٧- تأخر في التئام الجروح

٨- ألم وتنميل في الأطراف

٩- حرارة في القدمين

١٠- تعب وإرهاق

مرض السكر

وقالت وزارة الصحة انه تحدث الإصابة بمرض السكر بسبب عجز في البنكرياس وعدم قدرته علي إنتاج الأنسولين بكمية كافية للجسم وكذلك عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين المنتج من خلال البنكرياس.

تحاليل اكتشاف الإصابة بمرض السكر

ويوجد عدد من التحاليل الضرورية التي يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر:

١- تحليل سكر صائم ويجري بعد 8 ساعات صيام من الليل

٢- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين

٣-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 أشهر



كما يوجد عدد من التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول

ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.

طرق الحماية من مرض السكر

ووجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من مرض السكر وتشمل:

١- الحفاظ على وزن صحي.

٢- تجنب تعاطي التبغ.

٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.

٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.