الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

ما هي أعراض مرض السكر، أبرزها فقدان الوزن والرؤية الضبابية

السكري، فيتو
السكري، فيتو

ما هي أعراض مرض السكر، سؤال يطرحه الكثيرين، وبشكل خاص ممن لديهم تاريخًا مرضيا لمرض السكري في العائلة، ويمكن اكتشاف الإصابة بمرض السكر بسهولة، مع التعرف على أعراض مرض السكر، والتي عند ظهورها لابد من استشارة الطبيب المختص، حتى يمكن التعامل مبكرًا مع السكر، في حالة اكتشاف الإصابة به.

والوقاية منه في حالة عدم الإصابة، ووجود أعراض مشابهة، أو في حالة اكتشاف الإصابة بمقاومة الانسولين، والتي تعد حالة مرضية تنذر بإمكانية الإصابة بمرض السكر.

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ما هي أعراض مرض السكر؟

مرض السكري

وأجاب الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، عن هذا التساؤل، مشيرا إلى أن أعراض مرض السكر، تتمثل فيما يلي:

التبول كثيرًا، غالبًا في الليل
العطش الشديد
فقدان الوزن دون مبرر
الجوع بشكل غير طبيعي
الرؤية الضبابية
الشعور بتنميل وشكشكة في اليدين أو القدمين
الشعور بالتعب الشديد
جفاف البشرة 
ملاحظة عدم التئام الجروح بسهولة كالمعتاد.
ضعف المناعة، وسرعة العدوى على غير العادة

أنواع مرض السكري

وأضاف استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء أن هناك أكثر من نوع لمرض السكري، فهناك مرض السكري النوع الأول، ومرض السكري النوع الثاني، وسكر الحمل.

أعراض مرض السكر من النوع الأول

أوضح استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء أن مرض السكر من النوع الأول، عادة ما يصيب الأطفال والمراهقين، وأعراضه تتمثل في: الغثيان والقيء وآلام المعدة، وتظهر هذه الأعراض خلال أسابيع أو شهور قليلة، وأحيانًا تكون شديدة، ومن السهل اكتشافها.

أعراض مرض السكر من النوع 2
وبالنسبة لمرض السكر من النوع 2، فغالبًا ما تستغرق أعراضه عدة سنوات حتى تظهر، وكثير من الحالات لا تلاحظ أعراض مرض السكر من النوع 2، وعادة ما يصاب بها الأشخاص البالغين.

مرض السكري

أعراض سكري الحمل
أما بالنسبة لمرض سكر الحمل، فمن الأمراض التي ترتبط بفترة مؤقتة، وهي فترة الحمل، ولا يشترط أن ينذر بإصابة الحامل بمرض السكر، بعد ذلك، فكثير من الحالات، ينتهي معها سكر الحمل، بانتهاء فترة الحمل.

وعادةً لا تظهر أي أعراض لسكر الحمل.

ولكن يجب أن يطلب طبيب أمراض النساء من المرأة الحامل، إجراء تحليل سكر الحمل بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، للتأكد من عدم إصابة المرأة بسكر الحمل.

لمرضى السكري، فواكه منخفضة السكريات ولذيذة الطعم

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