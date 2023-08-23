البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

ثروة تقدر بمليون دولار سيتم منحها لعبقري الرياضيات الذي يتمكن من حل إحدى المسائل الرياضية الصعبة.

تقول التفاصيل، إنه في خبر يشكل تحديًا، عرض معهد كلاي للرياضيات في كامبريدج، ماساتشوستس، جائزة قدرها مليون دولار لمن يتمكن من حل مسألة رياضية شهيرة، حيرت علماء الرياضيات لأكثر من قرن.

أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها

فرضية ريمان، التي اقترحها لأول مرة عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان عام 1859، تعتبر واحدة من أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

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وتعتمد الفرضية على دالة زيتا لريمان، المنسوبة إلى برنارد ريمان، وتنص على أن "الجزء الحقيقي من كل صفر غير بديهي في دالة زيتا لريمان هو 1/2".

الإجابة بـ "نعم" أو "لا"

وتكون الإجابة عن فرضية ريمان هي ببساطة "نعم" أو "لا"، إلا أن هناك العديد من الطرق الافتراضية للوصول إلى الحل وكلها صعبة للغاية.

إذا كانت الإجابة بـ نعم، سيكون لذلك آثار كبيرة على نظرية الأعداد والتشفير ودراسة الأعداد الأولية.

فرضية ريمان صحيحة ولكن بحاجة إلى إثبات

وتوجد الكثير من الأدلة الجيدة التي تدفع علماء الرياضيات للاعتقاد بأن فرضية ريمان صحيحة، غير أنها لا تزال بحاجة إلى إثبات.

وإذا كانت صحيحة، فستوفر رؤى رائدة حول طريقة عمل الأعداد الأولية.

أساس جميع الأعداد الأخرى

عالم الرياضيات مات باركر عام 2010 أكد أن الخبراء "مهووسون بالأعداد الأولية لأنها أساس جميع الأعداد الأخرى".

وأشار إلى أن الأعداد الأولية في الرياضيات تشبه الذرات في الكيمياء، والطوب في صناعة البناء، مردفًا أنه "يتم بناء كل شيء من هذه الوحدات الأساسية، ويمكنك التحقق من سلامة شيء ما من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الوحدات التي تم تصنيعه منها".

ماذا إذا لم تكن (فرضية ريمان) صحيحة؟

من جانبه، وفي هذا السياق، قال عالم الرياضيات الجنوب إفريقي، بيتر سارناك، إنه "إذا لم تكن (فرضية ريمان) صحيحة، فإن العالم سيكون مكانًا مختلفًا تمامًا".

وأضاف: "بطريقة ما، سيكون الأمر أكثر إثارة للاهتمام إذا كانت خاطئة، لكنها ستكون كارثة لأن بنينا الكثير حول افتراض حقيقتها".