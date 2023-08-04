السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أفضل عالم رياضيات يكشف عن حلمه في مصر

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العاطي أفضل عالم رياضيات،فيتو

افضل عالم رياضيات، قال الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل على جائزة أفضل عالم رياضيات بالعالم:"الفكرة في أهمية الجائزة أنه يتم الترشيح لها من دول العالم المختلفة ممن تنطبق عليه الشروط".

 

شروط مسابقة أفضل عالم رياضيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”:"من شروط المشاركة في مسابقة افضل عالم رياضيات أن يكون المشارك له نظرية مسجلة بإسمه وله براءات اختراع وتمنح هذه الجائزة لشخص واحد كل عام".

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قيمة جائزة أفضل عالم رياضيات

وتابع: "أنا محظوظ بالترشح للجائزة والفوز بها لرفع علم مصر، والجائزة 3 مكونات شهادة وميدالية ذهبية وقيمة مالية".


مؤسس جامعة زويل

وأكمل:"الجائزة مهمة وجاءت في توقيت مناسب، واخذت فترة من حياتي خارج مصر وكنت أعيش في ألمانيا ثم الخليج وعدت وكنت من مؤسسي مدينة زويل".

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حلم أفضل عالم رياضيات

وأشار:"كل أحلامي أني أعيش في بلدي ونحول البحث والنشر العلمي بأن يكون أحد مصادر الدخل القومي مصر مليئة بالعلماء في الداخل والخارج ويجب استثمارهم والاستفادة بعلمهم وخبراتهم وده حلمي اللي انا عايش عليه".

 

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افضل عالم رياضيات الدكتور محمود عبد العاطي جائزة افضل عالم رياضيات برنامج المصري أفندى قناة المحور محمد علي خير

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