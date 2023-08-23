الرئيس الأوكراني يعلن اعتزام كييف إعادة القرم لسيادتها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تستعيد لشبه جزيرة القرم التي تقع تحت السيادة الروسية منذ عام 2014 وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو.

استعادة اوكرانيا لشبه جزيرة القرم

وقال في مؤتمر دولي عن القرم، وتشارك فيه أكثر من 60 دولة، إن "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي ما تزال للأسف تحت الاحتلال".

يذكر بأن روسيا سيطرت على القرم، وضمتها إليها في 2014 في خطوة لم تعترف بها أغلب الدول الأخرى، فيما سيطرت روسيا على أجزاء أخرى من أوكرانيا إثر حرب بدأت بين الطرفين في فبراير 2022.

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وكانت قد أعلنت أوكرانيا أن قواتها دخلت قرية روبوتين الإستراتيجية في جنوب شرق البلاد، في تقدم جديد لهجومها المضاد ضد القوات الروسية.



الهجوم الأوكراني المضاد



وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، هانا ماليار، عبر تيليجرام، أن الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين، لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية.

وكتب الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تيليجرام تحت صورة جندي داخل دبابة "جنودنا في قرية روبوتين".

وتقع القرية على بعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا على طريق مهم باتجاه توكماك، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تحت سيطرة روسيا.

وقد يشكّل الاستيلاء على توكماك علامةً فارقة في معارك الهجوم المضاد، إذ تضغط القوات الأوكرانية جنوبًا باتجاه بحر آزوف في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم القوات الروسية.

من ناحية اخرى ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، مقاتلة حربية روسية نجحت في تدمير زورق أوكراني أمريكي الصنع في البحر الأسود، أثناء محاولة تنفيذ هجوم.



الجيش الروسي يحبط هجوم أوكراني



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "إن القارب الأوكراني كان بالقرب من منشأة روسية لإنتاج الغاز".

وقال الجيش الروسي في البيان الصادر عنه تعليقا على ذلك: "تم رصد الزورق وتدميره شرقي جزيرة الأفعى في البحر الأسود".

ودمرت مقاتلة "Su-30SM" تابعة لأسطول البحر الأسود، زورق استطلاع أوكراني، اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

كما تصدت الدفاعات الروسية الاثنين لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق تمكنت القوات الروسية من التصدي لهجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيرة، في مقاطعة روستوف الروسية.



هجوم بطائرات مسيرة على روستوف



ومن جانبه قال حاكم مقاطعة روستوف أون فاسيلي جولوبيف، إنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي، في المقاطعة دون وقوع إصابات.

وأوضح حاكم مقاطعة روستوف أن سقوط مسيرتين في مجمع وحدة عسكرية في كامينسك وأخرى، على بعد كيلومتر شمال نوفوشاختينسك، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار.

وقال الحاكم إنه تم اعتراض الطائرات بدون طيار باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدفاع المضاد للطائرات لم يتم تفعيله لأنها أهداف صغيرة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بإصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب غرب موسكو.

وكتب ستاروفويت في صفحته على "تليجرام": "وقع هجوم مسيرة أوكرانية بمدينة كورسك. وفق معلومات تمهيدية اصطدمت المسيرة بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور".

إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.

