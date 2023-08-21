الإثنين 21 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

آخر أوراق أوكرانيا في الهجوم المضاد.. 2000 مقاتل في الخطوط الأمامية للحرب.. التدريب علي طائرات إف 16.. ودعم أوروبي بالمليارات لهزيمة روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية،
الحرب الروسية الاوكرانية، فيتو

بعد اكثر من 18 شهرا علي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية  وسط ضبابية المشهد حول التوصل الي حلول دبلوماسية  للحرب الروسية الاوكرانية يظل الحل العسكري هو السائد خاصة أن تصريحات المسؤولين بموسكو تشير الي نية الكرملين بعدم وقف الحرب في الوقت الراهن الي جانب اعلان كييف استمرار التحضير للهجوم المضاد على مدار الأسابيع الماضية واستمرار الدعم الأوروبي والامريكي بالمال والسلاح.

وتحضيرا للهجوم المضاد أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر،  حيث وافقت  السلطات الأمريكية قبل أيام على توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا من قبل الدنمارك وهولندا.
 

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تأهيل الطيارين الأوكرانيين


وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

 

2000 مقاتل اوكراني في الخطوط الامامية للحرب

 

من ناحية اخرى تحدثت تقارير إخبارية أمريكية  عن  أن القيادة العسكرية الأوكرانية طرحت آخر أوراقها في معركة الهجوم المضاد من خلال دفعها "لواء المشاة 82"، الذي يبلغ تعداده ألفي مقاتل، إلى جبهات القتال الأمامية بعد أن كان يمثل قوات الاحتياط لفترات طويلة، وفقًا لمحللين عسكريين. 
وذكر تقريرلموقع "بزنس إنسايدر، إن هذا اللواء يُعد من أميز تشكيلات القوات الأوكرانية التي تضم قدرات هائلة تتمثل بـ: 90 مركبة أمريكية من طراز "Stryke"، و40 عربة مشاة " Marders" ألمانية الصنع، و24 ناقلة مشاة "M113" أمريكية الصنع و14 دبابة "تشالنجر" بريطانية. علاوة على ذلك فإنه يضم نحو 150 ناقلة مشاة مدرعة قدمها الناتو لأوكرانيا حديثًا.
وأضاف: "هذا لا يعني استهلاك أوكرانيا لكل احتياطاتها. لكن الأحداث على الأرض وما تسببت  به الأعماق الهائلة لحقول الألغام الروسية من تأخير للهجوم الأوكراني المضاد تطلب دفع المزيد من التشكيلات كرأس حربة إضافي".

ونقل التقرير عن المحلل العسكري البريطاني كلارك، إشارته إلى "خطورة الإقدام على دفع كل هذه المعدات العسكرية، التي قد تتسبب بخسارة نصف أفضل عربات المشاة المدرعة التي قدمها الناتو".

واستمرارا للدعم الأوروبي لـ " كييف" أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن بلاده والدنمرك ستسلمان عددًا من مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك


دعم اوكرانيا بطائرات أف 16


جاء إعلان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا اليوم الأحد، فى سياق الدعم الغربى لـ هجوم أوكرانيا المضاد.
وأشار مارك روته، إلى أن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات "إف 16" المقاتلة التي ستقدمها إلى أوكرانيا.
ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات "إف 16" للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.
يشار إلى إن تمتلك هولندا حاليًّا 24 طائرة من طراز "إف 16" قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيًّا بحلول منتصف العام المقبل 2024،. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

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دعم اوكرانيا بـ 5 مليار يورو سنوريا

 

من جهة أخرلاي،  قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأحد، إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية إلى أوكرانيا تقدر حوالي خمسة مليارات يورو  سنويا.
وتعد ألمانيا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا، وقالت إنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.
وخلال شهر مايوالماضي، أعلنت ألمانيا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مسيرة.
وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.

 


وكان المتحدث باسم  الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، كشف أمس السبت، أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء النزاع.
وقال نيكيفوروف: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات، إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".
وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.

 

ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا خلال 18 شهرا


وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية،بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي.

وبحسب ما نقلت نيويورك تايمز، عن مسئولين أمريكيين، فقدت أوكرانيا وروسيا عددًا هائلا من القوات مع استمرار هجوم كييف المضاد، وزاد الافتقار إلى الرعاية الطبية السريعة من الخسائر.

وحذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف، ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل ومن 170 ألفا إلى 180 ألف جريح.

فيما أشاروا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 200 ألف، ويشمل هذا العدد 70 ألف قتيل ومن 100 ألف إلى 120 ألف جريح.
 

190 ألف قتيل و300 ألف مصاب، أحدث إحصائيات ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية

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