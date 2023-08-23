التف حول عنقه حبل ماشية، مصرع طفل شنقا داخل حظيرة بالدقهلية

لقي طفل في العقد الثاني من عمره مصرعه شنقا داخل حظيرة مواشي الخاصة بهم والملحقة بمنازلهم بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية

بدأت الواقعة بعثور أهالي قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، على جثمان طفل في العقد الثاني من عمره، مشنوقًا داخل حظيرة مواشي بمنزله، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل مصطفى هاني علي البدري، ويبلغ من العمر 13 عامًا، جثة هامدة وبه آثار شنق حول عنقه.

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وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرته جائت أقوالهم تؤكد أنه أثناء لهو الطفل داخل حظيرة المواشي بالمنزل، التف حول عنقه حبل مربوط به أحد الماشية، وجذبته من رقبته ولم يتمكن من الإفلات، ما تسبب في وفاته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما تقرر تسليم جثمان الطفل لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.