الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق السويس (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

 

لقي شخصان مصرعهما دهسا بسيارة ملاكي منذ قليل  ، بطريق السويس اتجاه القاهرة أعلى نفق الرحاب.

جانب من الحادث

وعززت هيئة الإسعاف  بسيارتي لنقل الجثث لاقرب مستشفي بعد معاينه النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

Advertisements

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوادث علي الطرق النيابة العامة هيئة الإسعاف حوادث السيارات موقع فيتو مصرع شخصين

مواد متعلقة

إصابة ٣ في انقلاب سيارة نقل إثر انفجار إطار سيارة بالطريق الدائري الإقليمي

إصابة عاملين بكسور خطيرة في انقلاب سيارة ملاكي بالبدرشين

اليوم، محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

اليوم، المرافعة في محاكمة عامل متهم بقتل موظفة من أجل 800 جنيه ومحمول

تزامنًا مع محاكمتهم، نص التحقيقات مع خلية الجوكر والتقسيمات الداخلية للجماعة بها

أول قرار بواقعة إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالتجمع الأول

اليوم، إعادة محاكمة محمد علي و23 متهمًا في خلية الجوكر

أول قرار ضد تشكيل عصابى غسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ارتفاع أسعار البصل، مطالبات برلمانية بضبط سوق الخضروات

الضرائب تطالب مؤجري العقارات إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير

رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

الأهلي يرسل قائمته الأولية لكأس العالم للأندية 30 أكتوبر

الأهلي يكشف عن قميص النادي الجديد (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية