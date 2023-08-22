مصرع قائد دراجة نارية في حادث تصادم بشبين القناطر
شهد طريق شبين القناطر – قليوب حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى أسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعى وقائدة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من الدكتور مقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.
انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.
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