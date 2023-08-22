الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع قائد دراجة نارية في حادث تصادم بشبين القناطر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد طريق شبين القناطر – قليوب حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى أسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام  والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعى وقائدة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

txt

تفاصيل مصرع سائق صعقا بالكهرباء أثناء تصليحه ماتور مياه بالدقهلية

txt

أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة عن جريمة الوراق.. شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي


تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من الدكتور مقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.

Advertisements


انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شبين القناطر مباحث مركز شبين القناطر مركز شبين القناطر مدير أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر العام مستشفى شبين القناطر

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة عن جريمة الوراق.. شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي

مصرع أخطر مروج مخدرات في الدقهلية وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران

شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي

مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بالمنيا في حادث تصادم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ارتفاع أسعار البصل، مطالبات برلمانية بضبط سوق الخضروات

الضرائب تطالب مؤجري العقارات إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير

الأهلي يكشف عن قميص النادي الجديد (فيديو)

رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

هاني ومعلول والسولية وبيبو في إعلان قميص الأهلي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية