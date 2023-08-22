الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023

كلية التمريض، فيتو
كلية التمريض، فيتو

تنسيق تمريض 2023، أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 /2023.

تنسيق تمريض 2023

وننشر الحدود الدنيا لكليات التمريض في المرحلة الثانية 2023: 

تمريض المنصورة 350

تمريض بور سعيد  349.5

تمريض دمياط 348.5

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تمريض طنطا  346.5

تمريض الزقازيق    344

تمريض كفر الشيخ  342

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم  339.5

تمريض بنها  339

تمريض القاهرة   338

تمريض دمنهور    337

تمريض عين شمس  336.5

تمريض الإسكندرية  336

تمريض حلوان  335.5

تمريض سوهاج  335

تمريض مطروح  334.5

تمريض أسوان   334.5

تمريض الفيوم   333.5

تمريض أسيوط  332

تمريض بني سويف 332

تمريض المنيا        331

تمريض جنوب الوادي  330.5

تنسيق الجامعات، الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة للشعبة الأدبية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وأكد مكتب التنسيق أنه قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلى:

- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

- إعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

- سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

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