الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية، تنسيق تمريض 2023
تنسيق تمريض 2023، أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 /2023.
تنسيق تمريض 2023
وننشر الحدود الدنيا لكليات التمريض في المرحلة الثانية 2023:
تمريض المنصورة 350
تمريض بور سعيد 349.5
تمريض دمياط 348.5
تمريض طنطا 346.5
تمريض الزقازيق 344
تمريض كفر الشيخ 342
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5
تمريض بنها 339
تمريض القاهرة 338
تمريض دمنهور 337
تمريض عين شمس 336.5
تمريض الإسكندرية 336
تمريض حلوان 335.5
تمريض سوهاج 335
تمريض مطروح 334.5
تمريض أسوان 334.5
تمريض الفيوم 333.5
تمريض أسيوط 332
تمريض بني سويف 332
تمريض المنيا 331
تمريض جنوب الوادي 330.5
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وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.
وأكد مكتب التنسيق أنه قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلى:
- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.
- إعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.
- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
- سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
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