موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مصدر يكشف الموعد النهائي

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يرصد موقع فيتو خلال السطور التالية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم فور إعلان النتيجة.

متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟

وكشف مصدر لفيتو أنه من المقرر أن تُحدد وزارة التعليم العالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد الانتهاء من جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة الثلاث.

الفئات التي يشملها تنسيق الدبلومات الفنية

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الطلاب الحاصلين على:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)، وهم طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

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2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

3- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

4- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

5- دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

6- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

7- طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

8- الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وارتفع البحث على جوجل عن موعد التنسيق لدبلوم ثانوي صناعي ثلاث سنوات، تنسيق تجارى ثلاث سنوات، تنسيق زراعى ثلاث سنوات، تنسيق دبلوم سياحة 3 سنوات، كما تزايد البحث عن تنسيق دبلوم صناعى خمس سنوات، تنسيق تجارى خمس سنوات، تنسيق زراعى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنسيق المعاهد المتوسطة.

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