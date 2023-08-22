الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مصدر يكشف الموعد النهائي

تنسيق الدبلومات الفنية،
تنسيق الدبلومات الفنية، فيتو

 موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يرصد موقع فيتو خلال السطور التالية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم فور إعلان النتيجة.

متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023؟

وكشف مصدر لفيتو أنه من المقرر أن تُحدد وزارة التعليم العالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد الانتهاء من جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة الثلاث.

الفئات التي يشملها تنسيق الدبلومات الفنية

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الطلاب الحاصلين على:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)، وهم طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

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2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

3- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

4- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

5- دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

6- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

7- طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

8- الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وارتفع البحث على جوجل عن موعد التنسيق لدبلوم ثانوي صناعي ثلاث سنوات، تنسيق تجارى ثلاث سنوات، تنسيق زراعى ثلاث سنوات، تنسيق دبلوم سياحة 3 سنوات، كما تزايد البحث عن تنسيق دبلوم صناعى خمس سنوات، تنسيق تجارى خمس سنوات، تنسيق زراعى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنسيق المعاهد المتوسطة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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