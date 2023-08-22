نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

تنسيق كلية حقوق 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية حقوق المرحلة الثانية 2023 على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية.

وتعد كلية الحقوق هي إحدى الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين علمي وأدبي، وفي السطور التالية يعرض «موقع فيتو» تنسيق كلية حقوق 2023 في مختلف الجامعات:

تنسيق كلية حقوق 2023

حقوق دمياط 312

حقوق سوهاج 306.5

حقوق بور سعيد 303.5

حقوق كفرالشيخ 302.5

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حقوق القاهرة 291

حقوق المنيا 290

حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5

حقوق عين شمس 279

حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

حقوق حلوان 271.5

حقوق انتساب موجه حلوان 270

حقوق بنها 268 حقوق بني سويف 267.5

حقوق انتساب موجه بنها 265

حقوق المنوفية بشبين الكوم 264

حقوق المنصورة 264

حقوق الزقازيق 263.5

حقوق الفيوم 263.5

حقوق الإسكندرية 262.5

حقوق طنطا 262

حقوق أسوان 261

حقوق جنوب الوادي 261

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261

حقوق أسيوط 260.5

حقوق مدينة السادات 259

حقوق انتساب موجه بني سويف 259

حقوق انتساب موجه الزقازيق 259

حقوق انتساب موجه أسوان 258.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5

حقوق انتساب موجه طنطا 257

حقوق انتساب موجه أسيوط 257

حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256 درجة.

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية والعلمية للمرحلة الثانية، والكليات والمعاهد الشاغرة للمرحلة الثالثة.

مباشر رابط تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والمعاهد 2023

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.



وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية

250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

259445 طالبا وطالبة.

الشعبة الأدبية

238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

90688

الإجمالي

350133 طالبا وطالبة.

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:



عدد الطلاب المتقدمين



البيان

علمي 254168

أدبي 90218

الإجمالي: 350133 طالبا وطالبة.

لم يتقدم: 5747

علمي 5277

أدبي 470

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054

الشعبة الأدبية 209226

الإجمالي

282280 طالبا وطالبة.

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.



بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.



يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.



سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

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