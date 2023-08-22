الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق فنون تطبيقية 2023

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق فنون تطبيقية 2023، تكشف وزارة التعليم العالي عن تنسيق فنون تطبيقية 2023 في المحافظات في المرحلة الثانية، من خلال رابط التنسيق الخاص بالوزارة.

 

تنسيق كلية فنون تطبيقية لعام 2023-2024

ولا يزال طلاب الشعبة العلمية يبحثون عن تنسيق كلية فنون تطبيقية 2023، وجاء هذا التنسيق مقارب لتنسيق العام الماضي، وفيما يلي تنسيق كلية فنون تطبيقية للعام الجاري 2023م: 

فنون تطبيقية بنها 324.5
فنون تطبيقية طنطا 324
فنون تطبيقية حلوان 320.5
فنون تطبيقية دمياط 316
فنون تطبيقية بني سويف 314

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وأعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والحدود الدنيا للشعبة الأدبية والعلمية للمرحلة الثانية، والكليات والمعاهد الشاغرة للمرحلة الثالثة.

 

مباشر رابط تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والمعاهد 2023

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 /2023. 

وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي: 

الشعب العلمية
250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
259445 طالبا وطالبة.

الشعبة الأدبية
238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%. 
90688 طالبا وطالبة.

الإجمالي
350133 طالبا وطالبة.

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:

عدد الطلاب المتقدمين 

علمي 254168 طالبا وطالبة.

أدبي 90218 طالبا وطالبة.

الإجمالي: 350133 طالبا وطالبة.

لم يتقدم: 5747 طالبا وطالبة.

علمي 5277 طالبا وطالبة.

أدبي 470 طالبا وطالبة.

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة 

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054 طالبا وطالبة.
الشعبة الأدبية 209226 طالبا وطالبة.
الإجمالي
282280 طالبا وطالبة.

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:
التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.
بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.


يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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