نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023
تنسيق كلية تربية 2023، ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية تربية 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات التربية المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:
تنسيق كلية التربية 2023
تربية عين شمس 331
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
تربية بنها 325.5
تربية طنطا 325.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية حلوان 319.5
تربية السويس 318.5
تربية دمياط 318.5
تربية مطروح 318.5
تربية مدينة السادات 317
تربية بنات عين شمس 316
تربية الفيوم 315.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تربية أسوان 314
تربية المنيا 313
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5
تربية بني سويف 310.5
تربية العريش 309.5
تربية أسيوط 309.5
تربية الوادي الجديد 308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
تربية جنوب الوادي 307
تربية سوهاج 306.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
تربية (طفولة) عين شمس 294.5
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية نوعية القاهرة 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292
تربية (طفولة) السويس 292
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280
تربية (طفولة) دمنهور 279.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5
تربية نوعية الإسكندرية 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274
تربية نوعية عين شمس 274
تربية طفولة مبكرة الفيوم 274
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272
تربية طفولة مبكرة مطروح 271
تربية نوعية الزقازيق 270
تربية نوعية المنصورة 269.5
تربية نوعية طنطا 269.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5
تربية نوعية كفر الشيخ 267.5
تربية (طفولة) سوهاج 267.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 266
تربية نوعية بنها 266
تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5
تربية (طفولة) أسوان 262.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5
تربية (طفولة) العريش 262.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5
تربية نوعية بور سعيد 261.5
تربية نوعية الفيوم 261
تربية رياضية بنات دمياط 260.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257
تربية نوعية جنوب الوادي 256.5
تربية نوعية دمياط 256
تربية نوعية المنيا 255.5
تربية نوعية مطروح 255.5
تربية نوعية أسيوط 255
تربية نوعية أسوان 254
تربية نوعية سوهاج 253.5
تربية رياضية بنين الإسكندرية 253
تربية نوعية فنية طنطا 251.5
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5
تربية رياضية بنين المنصورة 246
تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5
تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5
تربية رياضية بنات بنها 242.5
تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5
تربية نوعية فنية أسيوط 241.5
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241
تربية فنية المنيا 241
تربية نوعية فنية الزقازيق 240
تربية رياضية بنين بنها 240
تربية نوعية موسيقية أسيوط 240
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