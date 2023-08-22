نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

تنسيق كلية تربية 2023، ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية تربية 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات التربية المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

تنسيق كلية التربية 2023

تربية عين شمس 331

تربية الإسكندرية 330

تربية الزقازيق 329.5

تربية المنصورة 328.5

تربية بنها 325.5

تربية طنطا 325.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5

تربية كفر الشيخ 321.5

تربية حلوان 319.5

تربية السويس 318.5

تربية دمياط 318.5

تربية مطروح 318.5

تربية مدينة السادات 317

تربية بنات عين شمس 316

تربية الفيوم 315.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

تربية أسوان 314

تربية المنيا 313

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

تربية بني سويف 310.5

تربية العريش 309.5

تربية أسيوط 309.5

تربية الوادي الجديد 308.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308

تربية جنوب الوادي 307

تربية سوهاج 306.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

تربية (طفولة) عين شمس 294.5

تربية (طفولة) طنطا 293.5

تربية نوعية القاهرة 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292

تربية (طفولة) السويس 292

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280

تربية (طفولة) دمنهور 279.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5

تربية نوعية الإسكندرية 278.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274

تربية نوعية عين شمس 274

تربية طفولة مبكرة الفيوم 274

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272

تربية طفولة مبكرة مطروح 271

تربية نوعية الزقازيق 270

تربية نوعية المنصورة 269.5

تربية نوعية طنطا 269.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5

تربية نوعية كفر الشيخ 267.5

تربية (طفولة) سوهاج 267.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 266

تربية نوعية بنها 266

تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5

تربية (طفولة) أسوان 262.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5

تربية (طفولة) العريش 262.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5

تربية نوعية بور سعيد 261.5

تربية نوعية الفيوم 261

تربية رياضية بنات دمياط 260.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257

تربية نوعية جنوب الوادي 256.5

تربية نوعية دمياط 256

تربية نوعية المنيا 255.5

تربية نوعية مطروح 255.5

تربية نوعية أسيوط 255

تربية نوعية أسوان 254

تربية نوعية سوهاج 253.5

تربية رياضية بنين الإسكندرية 253

تربية نوعية فنية طنطا 251.5

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5

تربية رياضية بنين المنصورة 246

تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5

تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5

تربية رياضية بنات بنها 242.5

تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5

تربية نوعية فنية أسيوط 241.5

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241

تربية فنية المنيا 241

تربية نوعية فنية الزقازيق 240

تربية رياضية بنين بنها 240

تربية نوعية موسيقية أسيوط 240

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

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وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.