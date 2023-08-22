تنسيق المرحلة الثالثة، تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2023

تنسيق معهد خدمة اجتماعية 2023، تعد كليات خدمة اجتماعية من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام الطلاب، حيث تمنح الطالب شهادة البكالوريوس وتؤهله للعمل كأخصائي اجتماعي في مؤسسات عديدة مثل المدارس أو المستشفيات أو دور الأيتام ودور المسنين، فضلا عن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من مجالات العمل لخريجي كلية خدمة اجتماعية.

المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية

وفيما يلي المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية وتضم 16 معهدًا:

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1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المؤهلات التي يقبلها تنسيق معهد خدمه اجتماعيه 2023

ويقبل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية شهادات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

كما يقبل أيضا شهادات دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بحد أدني 65% للقبول ويبدأ الحاصلين على شهادات دبلوم المعاهد الاجتماعية الدراسة بالفرقة الثالثة مع إعفائهم من مادتي الخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى والخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي، ويجب على الطالب أداء الامتحان في المواد الآتية: (تنمية اجتماعية، إحصاء، وسائل الاتصال، اللغة الأجنبية، علم النفس الصناعي، التنمية الاقتصادية) كما على الطالب أن يتم اجتيازه لهذه المواد بنجاح قبل حصوله على درجة البكالوريوس ويتم قبول طلاب الدبلوم عن طريق المعهد مباشرة.

الحد الأدنى لمعاهد الخدمة الاجتماعية علمي

وجاء أعلى تنسيق بمعهد الخدمة الاجتماعية علمي 2022 من 224 درجة بقنا، بينما أقل تنسيق بدمنهور والذي يجب أن يحصل الطالب على 206 درجات، حيث يمكنك التعرف على باقي المعاهد من خلال النقاط التالية:

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا الحد الأدنى 224 درجة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ الحد الأدنى 215 درجة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج الحد الأدنى 213 درجة

العالي خدمة اجتماعية سوهاج الحد الأدنى 212 درجة

معهد عالي خدمه اجتماعية إسكندرية بمصروفات الحد الأدنى 212 درجة

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر الحد الأدنى 211 درجة

معهد عالي خدمة إجتماعية القاهرة بمصروفات الحد الأدنى 210 درجات

معهد عالي خدمة إجتماعية كفرالشيخ بمصروفات الحد الأدنى 210 درجات

معهد عالي خدمة إجتماعيه بكفر صقر شرقية الحد الأدنى 210 درجات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات الحد الأدنى 210 درجات

العالي خدمة اجتماعية المنصورة الحد الأدنى 210 درجات

عالي خدمة إجتماعية أسوان فرع قنا الحد الأدنى 208 درجات

العالي خدمة اجتماعية بنها الحد الأدنى 208 درجات

المتوسط للخدمة الاجتماعية باسوان الحد الأدنى 208 درجات

معهد عالي خدمه اجتماعية دمنهور بمصروفات الحد الأدنى 206 درجات

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.