الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

الهلال السعودي يسعى لضم نجم أستون فيلا

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب أستون فيلا، في التعاقد مع لاعب من برشلونة، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه إلى الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أستون فيلا بقيادة مدربه أوناي إيمري ومديره الرياضي مونشي، لديهم رغبة قوية في ضم الظهير الأيسر ماركوس ألونسو لاعب برشلونة مجانا هذا الصيف.

ويعتمد أستون فيلا على الأزمة التي يواجهها برشلونة حاليا إذ يعجز حتى الآن عن تسجيل العقد الجديد لماركوس ألونسو، علما بأن عقده السابق انتهى هذا الصيف.

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ورغم أن رحيل ألونسو قد يساهم في حل جزء من مشكلة برشلونة الخاصة بلائحة الرواتب، لكن اللاعب يحظى بتقدير كبير من قبل المدرب تشافي هيرنانديز.

وأشارت إلى أن أستون فيلا كان يضع الأرجنتيني ماركوس أكونيا كأولوية لتعزيز مركز الظهير الأيسر، لكنه ناديه إشبيلية لا يتساهل في مفاوضات بيعه.

ويراهن أستون فيلا على صفقة ألونسو، بالنظر إلى خبرته في البريميرليج، حيث حقق نجاحات كبيرة مع تشيلسي، في ظل التكهنات حول إمكانية رحيل لاعبه الفرنسي لوكاس ديني.

لوكاس ديني على طاولة الهلال السعودي 

وكانت تقارير قد أشارت إلى اهتمام نادي الهلال السعودي بضم ديني.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في وقت سابق أن أستون فيلا منفتح على بيع عقد اللاعب الذي اشتراه قبل عام ونصف من إيفرتون في ظل العروض التي وصلته أخيرا.

وربما يكون تحرك أستون فيلا الحثيث لضم ألونسو ضمن ترتيباته تحسبا لرحيل ديني المحتمل، مما يفتح الباب أمام الهلال لإتمام الصفقة التي يرغب بها مدربه جورجي جيسوس، وقد تكون الخاتمة لميركاتو الزعيم.

نقل مباراة الهلال واتحاد جدة

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي نقل مباراة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد ونظيره الهلال ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بدلًا عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الرابطة عن استمرار تنظيم مباريات الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة حتى نهاية الجولة الثامنة.

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